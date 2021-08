Gestern ist der Angeklagte wegen Urkundenfälschung nicht rechtskräftig zu drei Monaten bedingt verurteilt worden.

Laut Richterin Michaela Lapanje war er nur ein "Rädchen in einem groß angelegten Betrug" mit gefälschten Reisepässen, die via Kurier nach Österreich gebracht worden waren. Die "Operation Sudoku" der Kriminalpolizei hatte insgesamt vier Beschuldigte mit nigerianischen Wurzeln – drei Männer und eine Frau – aufgedeckt. Das Quartett wurde damals in Graz festgenommen.

Die vier Hauptangeklagten werden sich am 17. August verantworten müssen. Sie sollen gebürtige Nigerianer rekrutiert haben, damit diese die Sprachtests absolvierten. Einer von ihnen war der in erster Instanz nun verurteilte 39-Jährige, der vor Gericht voll geständig war. Der zweifache Vater sagte, dass er 300 Euro bekommen habe, um für einen ihm unbekannten Afrikaner eine Deutschprüfung zu absolvieren. "Ich ersuche um Gnade vor Recht", so der Beschuldigte am Ende der Verhandlung. Die drei Monate bedingt nahm er an.

40 Fälle aufgedeckt

Laut Anklage gibt es rund 40 solcher Fälle. Einer der vier Angeklagten soll die gefälschten Reisepässe nach Österreich gebracht haben, ein anderer soll Kontakte vermittelt haben. Zwei der Beschuldigten sollen Sozialleistungen erschlichen haben, darunter Arbeitslosengeld. Zusammen geht es um rund 46.000 Euro.

Insgesamt war gegen 13 beschuldigte Personen ermittelt worden. Gegen fünf Verdächtige war das Verfahren hingegen eingestellt worden.