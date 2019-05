Nova Rock: Tipps für den Festivalbesuch ohne Blessuren

Vor Sonnenstich und schmerzhaftem Sonnenbrand schützen am besten eine Kappe und Sonnencreme. Nachdem das Wetter schnell umschlagen kann, sollte ein Regenschutz ebenso wenig fehlen wie warme Kleidung für die Nacht. Knöchelverletzungen, wie sie am unebenen Gelände jedes Jahr häufig vorkommen, lassen sich durch festes Schuhwerk vermeiden.

Besonders wichtig ist es, ausreichend nicht-alkoholische Flüssigkeit zu trinken - optimal wären zwei bis drei Liter Wasser am Tag. Im Festival-Kerngelände gibt es kostenlose Trinkwasserstellen. Um den Körper nicht zu überfordern, sind Ruhepausen angeraten. Gehörschäden lassen sich vermeiden, wenn direkt vor der Bühne oder vor den Boxenanlagen Gehörschutz getragen wird. Diesen gibt es kostenlos an mehreren Stellen am Gelände.

Wem Medikamente verschrieben wurden, der sollte sie nicht vergessen. Auch Kopfschmerztabletten sollte man dabei haben. Um kleinere Verletzungen selbst versorgen zu können, ist es hilfreich, wenn zur Campingausrüstung auch ein kleines Erste-Hilfe-Päckchen samt Pflasterstrips, Pinzette etc. gehört.

Mitgebrachte Medikamente, die gekühlt gelagert werden müssen, können bei der Rotkreuz-Station am Campingplatz abgegeben werden. Dort werden sie in einem Medikamentenkühlschrank aufbewahrt, erläuterte Tobias Mindler, Sprecher des Roten Kreuzes Burgenland.

Wer trotz aller guten Vorbereitung Hilfe benötigt, soll nicht zögern, sie in Anspruch zu nehmen, rät Mindler. Sanitätshilfsstellen am Campingplatz und beim Caravan-Platz sowie die Einsatzleitung und mehrere Rettungsfahrzeuge sind rund um die Uhr besetzt, zwei weitere Rotkreuz-Stationen bei der Blue- und Red-Stage jeweils während der Bühnenzeiten.