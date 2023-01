Notzulassung für Neonics laut EuGH rechtswidrig

Die Pestizide sind besonders für Bienen und Hummeln tödlich und schaden damit der Biodiversität. Österreich hat aber seit 2019 insgesamt 20 Notfallzulassungen erlassen und so den Gebrauch bei Zuckerrüben für Landwirte dennoch genehmigt.

Der Europäische Gerichtshof stellte nach Ansicht von Global 2000 klar, dass das nicht zulässig war. Ein belgisches Gericht hatte nach einer Klage durch NGOs die Frage an den EuGH gestellt, ob ein EU-Mitgliedsstaat Verkauf und Verwendung erlauben dürfe, wenn eine europäische Verordnung dies ausdrücklich verbiete.

Das Bundesamt für Ernährungssicherheit, das in Österreich für die Notfallzulassungen zuständig ist, will eine Entscheidung der EU-Kommission abwarten, wie das Verbot auszulegen ist. Der Bauernbund Niederösterreich teilte in einer Aussendung die Rechtsansicht, dass das Urteil Belgien, nicht aber Österreich betreffe.

