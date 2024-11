Notenvergabe an Mittelschulen: Braucht es transparentere Regeln?

An den Schulen stehen die ersten Elternsprechtage an. In den vierten Klassen der Mittelschulen geht es dabei auch um die Frage, wie die Chancen der Jugendlichen auf eine Aufnahme an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (BMHS) oder einem Oberstufenrealgymnasium stehen. Geht es nach dem Dachverband der Pflichtschulelternverbände, haben hier aber nicht alle dieselben Möglichkeiten.

Seit 2020 gibt es an den Mittelschulen in Deutsch, Mathematik und Englisch ab der 2. Klasse zwei Leistungsniveaus ("Standard", "Standard AHS"), die auch im Zeugnis ausgewiesen werden. Ein Übertritt in die BHS oder das Oberstufenrealgymnasium ist nur mit einer Benotung nach "Standard AHS" bzw. einem "Sehr Gut" oder "Gut" im "Standard"-Niveau möglich, bei schlechteren Noten ist eine Aufnahmsprüfung nötig. An BMS kann man auch mit einem "Befriedigend" am "Standard"-Niveau direkt übertreten.

Keine verbindlichen Kriterien

Dafür, ob jemand auf dem Niveau "Standard AHS" oder "Standard" benotet wird, fehlen aus Sicht der Elternvertreter trotz der vor einigen Jahren in Kraft getretenen neuen Lehrpläne aber immer noch klare und verbindliche Festlegungen. "Es darf nicht sein, dass es von der einzelnen Lehrperson abhängt, ob man mit seinen Kenntnissen nur ein 'Standard Genügend' oder ein 'AHS Genügend' erreicht", kritisierte Paul Haschka, Vize-Vorsitzender des Dachverbandes, in dem alle Landesverbände außer Wien und Salzburg vertreten sind. Auch dass es außer bei einem "Nicht Genügend" keine echte Beschwerdemöglichkeit gegen die Benotung gebe, sei problematisch, so Haschka.

Für Ilse Schmid, Präsidentin des Landeselternverbands Steiermark, sollte bei den derzeit stattfindenden Elternsprechtagen zumindest seitens der Schulen genauer dargelegt werden, welche Anforderungen jeweils gestellt werden. In ihrer Kritik bestätigt sehen sich die Elternvertreter durch eine im Frühjahr veröffentlichte Studie anlässlich 10 Jahre NMS: Dieser zufolge hat ein kleiner Teil der Jugendlichen (4,1 Prozent) an der NMS am Niveau "Standard" einen Fünfer erhalten, obwohl sie die in den Bildungsstandards vorgegebenen Grundkompetenzen erreicht haben. Gleichzeitig gab es einige AHS-Schüler (3,6 Prozent), die die Bildungsstandards nicht erreicht haben, aber trotzdem mit einer positiven Note ohne weiteres in die Sekundarstufe 2 aufsteigen konnten. Ohne eine Konkretisierung der Anforderungen in den Lehrplänen werde es weiterhin ungerechte Zeugnisnoten, Über- und Unterforderung der Jugendlichen geben, warnte Schmid.

