NÖ Landesgesundheitsagentur klagt SPÖ-Politiker

Das Duo wurde wegen Ruf- und Kreditschädigung, Ehrenbeleidigung sowie auf Unterlassung geklagt, berichtete die "Krone" am Samstag. Wolfgang Zwander, Landesgeschäftsführer der Sozialdemokraten, ortete in einer Aussendung einen "Einschüchterungsversuch".

Grund für die Klage ist, dass Landesrat Hergovich und Silvan - er ist auch Listenerster der Landes-SPÖ für die nahende Nationalratswahl - Vorwürfe hinsichtlich der Situation in den Kliniken platziert haben. Dazu gehört laut "Kronen Zeitung" auch die Aussage, dass es den Verdacht gebe, dass Missmanagement und Personalmangel bereits zu Todesfällen geführt hätten. Dies sei "unwahr. Falsche Tatsachen, gekleidet in das Gewand einer Verdächtigung", wurde Matthias Hofer von der LGA dazu in der "Krone" zitiert. Die Klagen seien am Donnerstag eingereicht worden, beim Handelsgericht St. Pölten im Fall von Hergovich bzw. Wien in Sachen Silvan, konkretisierte Hofer auf APA-Anfrage.

"Es ist regelrecht ein weiterer LGA-Skandal, dass Steuergeld der Niederösterreicher nun sogar dafür verwendet wird, um gegen unliebsame politische Kontrahenten vorzugehen", hielt SPÖ-Landesgeschäftsführer Zwander dazu am Samstag fest. "Dass drei Wochen vor der Nationalratswahl eine Landesgesellschaft den Spitzenkandidaten einer politischen Partei verklagt, ist selbst nach ÖVP-Standards beschämend. Das ist, man kann es gar nicht anders sagen, eine demokratiepolitisch höchst bedenkliche Aktion." Geklagt werden Hergovich und Silvan, gemeint seien aber "natürlich die tausenden unzufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betonte Zwander.

