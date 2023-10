Nobelpreis-Reaktionen: "Eine Ehre für die Wissenschaft in Österreich"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Herzlichen Glückwunsch an Ferenc Krausz für diese Pioniersarbeit der Teilchenforschung und Attosekundenphysik. Diese Auszeichnung ist eine besondere Ehre für die Wissenschaft in Österreich und Europa."

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP): "Ferenc Krausz & sein Forschungsteam leiten mit ihren herausragenden Leistungen den Beginn der Attosekundenphysik ein. Österreich wird dank solch innovativer Wissenschaftler auch weiterhin ein wichtiger Forschungs- & Zukunftsstandort sein."

Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek (ÖVP): "Mit ihm wurde innerhalb von nur zwei Jahren der zweite Wissenschafter mit Wirkstätte in Österreich mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Die wissenschaftlichen Glanzleistungen des österreichisch-ungarischen Physikers sind außergewöhnlich und bestätigen einmal mehr die hohe Qualität des österreichischen Wissenschafts- und Forschungsstandorts."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Wieder ein Physik-Nobelpreis in Bayern! [...] Das ist ein überragender Erfolg für den Wissenschaftsstandort Bayern."

Die deutsche Max-Planck-Gesellschaft, Krausz' Arbeitgeber: "Wir sind sprachlos!"

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann: "Im Namen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gratuliere ich unseren Mitgliedern Ferenc Krausz und Anne L'Huillier herzlich zum Nobelpreis für Physik. Nur ein Jahr nach der bedeutenden Ehrung an Anton Zeilinger ist das erneut ein großartiger Erfolg für zwei unserer Mitglieder." Am 29. Jänner wird die mit Krausz geehrte L'Huillier eine Lecture im Festsaal der ÖAW über ihre Forschungen auf dem Gebiet der Attosekundenphysik halten.

Christof Gattringer, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, über Ferenc Krausz: "Seine Arbeiten eröffnen uns völlig neue Perspektiven auf die Dynamik von Elektronen in Materie und sind Grundlagenforschung par excellence. Eine beeindruckende Karriere, die vor 25 Jahren unter anderem mit dem FWF-START-Preis für hervorragende Nachwuchsforschung begann und später mit dem FWF-Wittgenstein-Preis seine Fortführung erlebte, findet nun mit dem Nobelpreis seine Krönung."

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP): "Österreich hat in den vergangenen Jahren 6 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Der Erfolg zeigt sich auch an starken Einzelleistungen wie dieser, dazu herzliche Gratulation an Ferenc Krausz."

