Niki Poppers Doktorarbeit ist "würdig"

Zur Überprüfung der Diplom- und Doktorarbeit von Niki Popper initiierte die TU Wien im Jänner 2023 ein Verwaltungsverfahren unter Einbeziehung unabhängiger, interner und externer Gutachter. Nun liegt der TU Wien das unabhängige, externe Prüfgutachten über Poppers Dissertation "Comparative Modelling and Simulation - A Concept for Modular Modelling and Hybrid Simulation of Complex Systems" vor.

Das Gutachten bescheinigt, dass der eigene Forschungsanteil von Dr. Popper in jedem Fall dissertationswürdig ist und außer Frage steht. Die eingehende externe Begutachtung erkennt keine Täuschungsabsicht. Ergänzend dazu hält ein umfassendes universitätsinternes Gutachten fest, dass absolut kein Zweifel an der Originalität der Dissertation Niki Poppers besteht.

"Auf Basis dieser Ergebnisse in den vorliegenden Gutachten wird das Verfahren eingestellt und der akademische Grad ‚Dr.techn.‘ nicht widerrufen", erklärt Kurt Matyas, Vizerektor für Studium und Lehre an der TU Wien am Dienstagnachmittag schriftlich.

