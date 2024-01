Niederschlagreichster Dezember seit 1918

"Damit war es über die gesamte Fläche Österreichs gesehen der niederschlagsreichste Dezember seit dem Jahr 1918 und der zweitniederschlagsreichste Dezember seit Beginn der Messreihe im Jahr 1851", sagte gestern Klimatologe Hans Ressl von Geosphere Austria.

Durch das kalte, feuchte Wetter zu Beginn des Monats gab es überdurchschnittlich viel Schnee. In vielen Tälern brachte der Dezember 2023 um zehn bis 50 Prozent mehr Schnee als gewöhnlich. Richtung Weihnachten ließ das milde Wetter den Schnee in tiefen Lagen fast vollständig verschwinden. Denn nur die ersten rund zehn Tage waren kalt. "Über den gesamten Monat gesehen lag die Temperatur im Tiefland Österreichs um 1,9 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen war es um 2,2 Grad milder als im Mittel", sagte Ressl, "das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 15 in der Reihe der wärmsten Dezember der 257-jährigen Messgeschichte."

