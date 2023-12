Niederösterreichischer Windpark mutierte dank Kunstinstallation zu Adventkranz

Dank einer Kunstinstallation ist der Windpark Schrick im Bezirk Mistelbach zu einem Adventkranz mutiert. Kurz vor dem Weihnachtsfest wurden vier Anlagen in den Abendstunden bunt beleuchtet.

Kurz vor dem Weihnachtsfest wurden vier Anlagen in den Abendstunden bunt beleuchtet. Die gemeinsame Aktion von Ökoenergie und der IG Windkraft sollte zeigen, "dass der Winterwind viel saubere Energie für die Feiertage bringt", wurde am Samstag per Aussendung betont.

Über fünf Stunden hinweg leuchteten die Gondeln sowie die Windradflügel wie Kerzenflammen und bildeten so eine Art Adventkranz. Die installierten LED-Strahler wurden dabei direkt mit einem Teil jenes Stromes betrieben, den die Windräder zeitgleich erzeugten. Von den vier Anlagen sei "während der Aktion sogar 76-mal mehr Strom als für die Beleuchtung gebraucht wurde" gekommen, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper