Niederösterreicher rodelte auf der Marmolata zum Weltrekord

Die bisherige Bestleistung stammte demnach aus dem Berner Oberland mit 1.700 Höhenmetern und wurde am Samstag gebrochen. Das letztlich erfolgreiche Rodel-Abenteuer hatte noch bei Dunkelheit begonnen.

Abfahrt bei Sonnenaufgang

Majcen, in Teesdorf im Bezirk Baden zu Hause, und seine beiden filmenden Begleiter – Zeugen gemäß dem Guinness-Buch-Regelwerk – mit Ski wurden um 6.30 Uhr per Rattrack vom Fedaiapass (2.057 m) bis zur Punta Rocca (3.265 m) gebracht, wo sie bei Sonnenaufgang ankamen. Um 7.44 Uhr begann die zwölf Kilometer lange Non-Stop-Abfahrt. Nur 34 Minuten später erreichte das Trio die Talstation der Marmolata-Seilbahn in Malga Ciapela.

"Die Oberschenkel brannten"

Dabei seien die Bedingungen trotz wolkenlosem Himmel denkbar ungünstig gewesen, wurde in der Aussendung betont: Sturmböen von bis zu 60 km/h in der Nacht und hohe zweistellige Minustemperaturen hätten den Schnee auf der Abfahrtsstrecke hart frieren lassen und das Bremsen ungemein erschwert. "Die Oberschenkel brannten, bis sie kraftlos waren", wurde Majcen zitiert. Aber auch, dass er die letzten Kilometer bis zum Ziel "total genießen" habe können.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper