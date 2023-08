Neunjähriger Bub aus Tirol in Serbien bei Unfall gestorben

Der Unfall passierte in der Nähe von Belgrad.

Der Bub soll gemeinsam mit seinem Vater und seiner Schwester auf dem Weg in die Türkei gewesen sein, als es in der Nähe von Belgrad zu einem Auffahrunfall mit einem Lkw gekommen war. Vater und Schwester überlebten leicht verletzt, für den Bub kam aber jede Hilfe zu spät.

Seine Mutter und eine weitere Schwester sollen sich nicht im Auto befunden haben, sie seien am selben Tag mit dem Flugzeug in die Türkei geflogen, hieß es. Der Neunjährige wurde laut "TT" bereits in der Türkei beerdigt.

