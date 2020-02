Neun Verletzte bei Unfall in Tirol

Der 21-Jährige war mit seinem Bundesheerfahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn auf das Straßenbankett geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde das Heeresfahzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß mit einem weiteren Auto zusammen. Dieses wurde von einem 39-Jährigen Italiener gelenkt. Durch den Aufprall wurde dessen Auto, in dem sich noch drei weitere Personen befanden, rund 30 Meter in die angrenzende Wiese geschleudert. Die Insassen wurden ebenso verletzt, wie der 21-Jährige, in dessen Wagen noch drei Bundesheerkollegen mitfuhren. Auch der 24-Jährige trug Verletzungen davon. Ein elfjähriger Bub wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, die acht weiteren Verletzten mit der Rettung und einem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams gebracht.

Nach Angaben der Polizei war bei dem Bundesheerfahrzeug aus ungeklärten Ursachen das Heck nach rechts ausgebrochen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.