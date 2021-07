Neun Gründe, warum die Corona-Zahlen steigen

1 Impfquote: Mit Stand gestern lag die Quote der Vollimmunisierten bei 51 Prozent. Mit ungewöhnlichen Angeboten will man nun auch Unschlüssige erreichen: ohne Termin, im Einkaufszentrum, im Bus oder im Boot. Die Bilanz dieser Angebote fällt positiv aus. In Oberösterreich wurden am vergangenen anmeldungsfreien Impf-Samstag 4000 Impfungen durchgeführt.