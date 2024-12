Neugeborenes in Wien tot in Müllsack gefunden

Weil eine 21-Jährige starke Blutungen im Unterleib hatte, rief sie am Montagnachmittag die Rettung. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte feststellen, dass sie kurz zuvor ein Kind geboren haben musste. Die Österreicherin bestritt das aber.

Ihr 25-jähriger Lebensgefährte gab an, von der Schwangerschaft nichts gewusst zu haben. Das Krankenhaus informierte daraufhin das Hotel, in dem die 21-Jährige gewohnt hatte, um nach dem Neugeborenen suchen zu lassen. Das Hotelpersonal fand in Folge ein lebloses Baby in einem Müllsack, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet.

Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die 21-Jährige und ihr Partner gelten als tatverdächtig und wurden festgenommen. Das Neugeborene soll obduziert werden, um die genaue Todesursache herauszufinden. Aktuell werden die Tatverdächtigen vernommen und weitere Ermittlungen durchgeführt.

