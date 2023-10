7 Tage mit mehr als 25 Grad: Rekord an Sommertagen im Oktober

Am 3. Oktober 2023 gab es mit 30,3 Grad in Langenlebarn (NÖ) ein neuen österreichweiten Rekord für Oktober.

Eisenstadt erhöhte seither etwa auf sieben Tage mit mindestens 25 Grad. Die beiden steirischen Wetterstationen Bruck/Mur und Bad Radkersburg übertrafen mit jeweils acht Sommertagen den bisherigen Oktober-Rekord in Österreich von sieben in Windischgarsten im Jahr 1942. Auch einige Wetterstationen lieferten 2023 eine Rekordzahl für ihre jeweiligen bisherigen Werte: Wien Hohe Warte verzeichnete im Oktober 2023 bereits fünf Sommertage (bisheriger Oktober-Rekord hier zwei Sommertage im Oktober der Jahre 1874, 1893, 2009, 2011), in Eisenstadt gab es sieben Sommertage (bisheriger Oktober-Rekord hier drei Sommertage im Oktober der Jahre 1942, 1956, 2009, 2011) und der der Salzburg Flughafen verzeichnete indes fünf Sommertage (bisheriger Oktober-Rekord hier drei Sommertage im Oktober der Jahre 1966, 1977).

Österreichrekord: 30,3 Grad Anfang Oktober

Am 3. Oktober 2023 gab es mit 30,3 Grad in Langenlebarn (NÖ) ein neuen österreichweiten Rekord für Oktober. Am selben Tag wurde in Oberösterreich und Salzburg exakt der Wert des bisherigen Bundesland-Rekords erreicht, mit 28,6 Grad in Weyer und 28,3 Grad am Flughafen Salzburg. Der 8. Oktober 2023 brachte in der Steiermark einen neuen Bundesland-Rekord für Oktober: 28,1 Grad in Bad Radkersburg.

Ab Donnerstag wieder Höchstwerte jenseits der 20 Grad

Auch wenn solche Rekorde nach der Abkühlung vom Wochenende und prognostizierten Temperaturen am Montag von maximal 14 Grad Celsius fern scheinen, laut Prognose sind bereits ab Donnerstag im Westen und Südosten Österreichs wieder Höchstwerte jenseits der 20 Grad zu erwarten, die höchsten am Freitag mit bis 24 Grad in den Südföhnregionen und im Burgenland.

