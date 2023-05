Neuer Campus der Med-Uni in Graz eröffnet

Zehn Jahre Bauzeit und insgesamt 20 Jahre Planung liegen dem Komplex, der rund eine halbe Milliarde Euro gekostet hat, zugrunde.

Bis zu 5000 Studierende werden darin Platz finden. Rektor Hellmut Samonigg leistete einst viel Überzeugungsarbeit in Wien, um das Projekt zu realisieren. "Das ist ein enormer Boost für die wissenschaftliche Weiterentwicklung und auch für die Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen in der Lehre", unterstrich der Rektor die Bedeutung des Gebäudekomplexes. Gratulanten am Freitag waren unter anderem Bildungsminister Martin Polaschek, Finanzminister Magnus Brunner sowie LH Christopher Drexler (alle VP). Bundespräsident Alexander Van der Bellen überbrachte seine Glückwünsche zur Eröffnung per Videobotschaft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper