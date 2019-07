Neuer "Akku-Zug" getestet

Für die zweite Jahreshälfte sind weitere Fahrten mit Fahrgästen im Echtbetrieb geplant. Nach der Auswertung der Ergebnisse der Probefahrten und den Tests im Fahrgastbetrieb soll dann evaluiert werden. Sollte alles zur Zufriedenheit verlaufen sein, planen die ÖBB in Zukunft 25 "Akku-Züge" in mehreren Bundesländern einzusetzen. In der Südsteiermark begrüßt man die Pläne. Armin Klein von der Interessengemeinschaft Neue Radkersburger Bahn sieht das zunehmende Hitzeproblem der Dieselzüge als gelöst an. Augenzeugen lobten, dass der "Cityjet eco" besonders leise sei: "Man hört nur Rollgeräusche", hieß es gegenüber der APA.

Bis zu 120 Kilometer ohne Stromzufuhr

Der Prototyp besitzt eine Reichweite von 80 Kilometer. Verbesserte Versionen sollen ohne Stromzufuhr künftig bei einer Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern 120 Kilometer weit fahren können. Der 14 Tonnen schwere Akku befindet sich auf dem Zugdach und kann innerhalb von 10 Minuten aufgeladen werden.