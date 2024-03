Neue Lösung: Liezen bekommt doch keine Umfahrung

Laut Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang und Bürgermeisterin Andrea Heinrich (beide SPÖ) werde es nun nicht eine Umfahrung, sondern einen Bestandsausbau geben. Lang am Mittwoch: "Ich bin optimistisch, dass wir das vor 2030 hinkriegen."

Er erinnerte, dass er sich 2018 dazu bekannt habe, den Ausbau der B320 in den nächsten zehn Jahren zu beginnen. "Nummer eins war die Kreuzung Trautenfels, wir werden sukzessive alle Punkte abarbeiten. Das wird nicht billig, das wissen wir jetzt schon, aber ich bin so optimistisch wie noch nie, dass wir das hinkriegen." Es seien Vertreter von Region, Gemeinden und Wirtschaft mit an Bord. "Die B320 ist eben eine Durchzugsstraße, aber es geht auch um eine Attraktivierung des Fußgänger- und Radverkehrs." Und: Es gehe um die Erhaltung von Naherholungsgebieten und sensiblen, für den Klimaschutz wichtigen Gebieten, etwa die im Ennstal häufigen Moorlandschaften. "Es müssen alle mittragen, was wir da machen, aber: Es wird gebaut", sagte Lang. Eineinhalb bis zwei Jahre werde es brauchen, bis die Planungen am Tisch seien. Aber: Man werde länger planen als bauen, es sei einfach ein sehr herausfordernder Bau.

50 bis 60 Millionen Euro Kosten

Die Kosten dürften sich auf 50 bis 60 Millionen Euro belaufen, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation des Vorhabens im Liezener Rathaus. Vielleicht könne man schon 2026 auf 2027 zu bauen beginnen, sagte der für Verkehr in der Steiermark zuständige Lang. In das Konzept würden auch entsprechende Maßnahmen für den Fußgänger- und Fahrradverkehr einfließen.

Laut Bürgermeisterin Heinrich wären, als der Prozess im Herbst 2022 gestartet wurde, mehrere Varianten zur Diskussion gestanden. Diese eine werde nun geprüft. "Jede Umfahrungsvariante hätte mindestens 15 Jahre gebraucht, aber auch nur, wenn wir uns alle einig gewesen wären. Eine wäre durch ein Natura 2000-Gebiet gegangen. So wird nun unser Boden nicht versiegelt und der Wirtschaftsstandort Liezen wird nicht umfahren." Wegen der Siedlungen im B320-Bereich sei sie sicher, dass auch Lärmschutzmaßnahmen eingeplant seien.

Kein Neubau von Umfahrungsstraßen

Landesbaudirektor Andreas Tropper kündigte an, dass man wohl während der Bauarbeiten eventuell das sekundäre Straßennetz nutzen werde, aber es soll keinen Neubau von Umfahrungsstraßen geben. Und die Bauarbeiten würden bei Großveranstaltungen wie dem Nightrace in Schladming oder zu großen Urlauberschichtwechseln eingestellt. Bis zum Herbst 2025 werde das Konzept - Kostenpunkt rund 600.000 Euro - im Detail auf dem Tisch liegen. Es werde eine Mischung aus vier Streifen Fahrbahn, verbesserten Kreuzungen bzw. Ertüchtigung des Kreisverkehrs im Liezener Osten, der Einbindung der Bundesstraßen B113 und B138 und die Verbesserung der Ampelsteuerungen geben.

Im Vergleich zu den Kalamitäten der vergangenen 30 Jahre mit Blockaden, Demos und Verhaftungen von Demonstranten wegen der geplanten und dann abgesagten Ennstalschnellstraße ging es am Donnerstag bei der Präsentation richtiggehend harmonisch zu. Der Lassinger Bürgermeister Engelbert Schaunitzer - dessen Gemeinde mit "Mautflüchtlingen" von der nahen A9 und fehlenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu kämpfen hat, erinnerte sich bei der Präsentation daran, dass er selbst bei einer Demo als junger Mann verhaftet worden war. Der Bürgermeister von Irdning-Donnersbachtal, Herbert Guggernig, äußerte ebenfalls Sorge wegen "Mautflüchtlingen" und ventilierte Tonnagebeschränkungen. Da müsse man auch ein Routing über das Voralpenkreuz der Pyhrnautobahn (A9) andenken. Aber er sei sehr froh, dass es nun endlich eine Lösung gebe: "Ich bringe bei der Eröffnung einen Liter selbstgebrannten Vogelbeerschnaps mit", kündigte er Verkehrsressortchef Lang an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper