Neue Corona-Varianten auch in Österreich auf dem Vormarsch

Die Tendenz weist nach oben, trotzdem bleibe die Omikron-Variante BA.2 absehbar noch weiter vorherrschend. Das dürfte sich laut dem Virologen Andreas Bergthaler aber auch hierzulande ändern. International beobachte man durchaus starke Wachstumsraten von bis zu 15 Prozent der BA.4/BA.5-Varianten-Infektionen pro Tag.

Bei BA.4 und BA.5 handelt es sich wiederum um Untervarianten von BA.2. "Sie werden sich auch in Österreich mittelfristig wahrscheinlich durchsetzen", so der Forscher von der Medizinischen Universität Wien und dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Trotz wenigen genetischen Unterschieden zwischen BA.4 und BA.5 gebe es Anhaltspunkte dafür, dass vor allem BA.5 das Zeug zu größerer Verbreitung hat.

Video: Wie es aussieht, könnten die Varianten BA.4 und BA.5 die Infektionszahlen schon bald wieder steigen lassen. Derzeit sind die Prognosen noch unsicher. Was wir bisher über die Mutationen wissen:

BA.4/BA.5-Infektionen nehmen im Hintergrund zu

Die österreichischen Daten zeigen aktuell, dass BA.4/BA.5-Infektionen im Hintergrund zunehmen. Internationale epidemiologische Studien geben die Wachstumsraten bei den Infektionen mit zehn bis 15 Prozent an. Das würde in etwa einer Verdoppelung der Gesamtfälle mit diesen Untervarianten im Laufe einer Woche entsprechen. Bergthaler: "Die Daten in Österreich gehen eher in Richtung einer Verdoppelung in zwölf Tagen."

Diese Unterschiede könnten u.a. durch verschieden abgelaufene Omikron-Wellen erklärt werden. So ist der Schutz gegenüber erneuten Infektionen mit BA.4/BA.5 dort höher, wo in den Monaten zuvor viele Menschen Infektionen mit deren Quasi-Vorgänger namens BA.2 durchgemacht haben. "Wahrscheinlich schützt eine BA.1-Infektion weniger", so Bergthaler.

Ob Österreich nun mit den neuen Subvarianten auf eine mancherorts vermutete Sommerwelle zusteuert, lasse sich schwer vorhersehen. Hier spiele etwa auch eine Rolle, wie viele Menschen im Juni oder Juli zusätzlich ihren Immunschutz verlieren. Dazu komme, dass nun hierzulande viel weniger PCR-getestet wird, was es prinzipiell schwer mache, die vergangenen Wellen mit zukünftigen Entwicklungen zu vergleichen, betonte der Virologe.

Video: Mikrobiologe Michael Wagner schätzt die aktuelle Covid-Lage ein

Rund 3.000 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Mittwochvormittag 3.035 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.230 Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz blieb bei 174 Fällen je 100.000 Einwohner stabil. Seit dem Vortag kam ein weiterer Covid-Todesfall hinzu. Im Spital lagen noch 464 Infizierte, fünf weniger als am Mittwoch. 48 Betroffene werden intensiv betreut, ein Plus von fünf zum Vortag und ebenso zur Vorwoche.

Das Burgenland berichtete von 85 weiteren Ansteckungen, Kärnten von 109 und Niederösterreich von 620. In Oberösterreich wurden 349 positive Tests eingemeldet, in Salzburg 192 und in der Steiermark 233. Aus Tirol kamen 186 Neuinfektionen hinzu, aus Vorarlberg 157 und aus Wien 1.104.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4,258.906 bestätigte Fälle. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4,204.515 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 2.424 als wieder frei von dem Virus. Damit gab es am Donnerstag weniger als 36.000 aktive Fälle im Land. 3.298 Impfungen wurden am Mittwoch im E-Impfpass eingetragen. Davon waren 124 Erststiche sowie 287 Zweit- und 2.887 Drittimpfungen.