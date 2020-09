Neue Corona-Maßnahmen: Berghütte schließt für Tagesgäste

Bewirtung nur noch für Gäste, die über Nacht bleiben: Anders sei es nicht mehr möglich. Roman Kurz, Hüttenwirt des Matrashauses am Gipfel des Hochkönigs (2941m), sieht sich wegen der Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu diesem rigorosen Schritt gezwungen.

"Am Freitag habe ich von den neuen Corona-Vorschriften erfahren. Darin heißt es unter anderem, dass in der Gastronomie im Innenbereich nur noch an den Sitzplätzen serviert werden darf", schreibt der 60-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

Auf Nachfrage bei der Wirtschaftskammer habe man ihm erklärt, dass diese Regelung auch für Schutzhütten gilt. Das sei im Matrashaus aber unmöglich.

"Auf jeden Fall machen wir am Matrashaus jetzt keinen Tagesbetrieb mehr. Wir versuchen zumindest für die bestehenden Reservierungen am Abend die Hütte zu öffnen. Wie das im Einzelnen alles funktionieren soll? Ich habe keine Ahnung".