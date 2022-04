Netzwerk Klimajournalismus veröffentlicht Klimacharta

„Die Klimakrise bedroht die Lebensgrundlage aller Menschen - Ökosysteme, die Lebensmittel- und Wasserversorgung und das Klima. Wir als Journalisten und Journalistinnen müssen dem durch eine angemessene Klimaberichterstattung gerecht werden“, erklärt Verena Mischitz, Sprecherin des Netzwerk Klimajournalismus Österreich gegenüber den OÖN.

"Dimension jedes Themas"

In der Charta steht formuliert, was Klimajournalismus nach Ansicht der medienübergreifenden Initiative leisten muss. "Die Klimakrise als Querschnittsthema betrifft alle Bereiche der Gesellschaft", so Mischitz. Klimajournalismus dürfe demnach nicht in engen Ressort- und Zuständigkeitsgrenzen stattfinden, da er "eine Dimension jedes Themas" sei. Auch benötige er unterstützende Strukturen.

Verlage und Sender "sollten ihren Redaktionen Aus- und Weiterbildungen ermöglichen und sich von fossilen Energieträgern und entsprechenden Anzeigen trennen", heißt es in der Charta.

Konstruktiv und informativ

Klimajournalismus orientiere sich am Stand der Forschung, vermeide "False Balancing" und enthülle Ausweich- und Verschleierungstaktiken von Personen oder Unternehmen. Dabei solle er angesichts der Dringlichkeit der Krise konstruktiv Lösungen aufzeigen und für einen informierten demokratischen Diskurs sorgen.

Bedeutung von regionalem Journalismus

Mischitz sieht auch die Bedeutung der Klimacharta für den Journalismus in Oberösterreich. „Regionaler Journalismus ist in Bezug auf die Klimakrise besonders wichtig, um Betroffenen eine Stimme zu geben und die fatalen Auswirkungen für Umwelt und Gesellschaft sichtbar zu machen.“

Das Netzwerk lädt alle Journalistinnen und Journalisten ein, die Charta zu unterzeichnen und so Teil der Initiative zu werden. Zur Klimacharta geht es hier.