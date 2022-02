"Nenn mich Sascha": Van der Bellen entzückt seine Facebook-Fans

Dem kleinen Milo brannte eine Frage auf der Zunge. Und er stellte sie – per Post an Österreichs Staatsoberhaupt. "Lieber Herr Bundespräsident, warum heißt du so schwierig?", wollte der Achtjährige in krakeliger Schrift von Alexander Van der Bellen wissen. Bei einem Sachunterricht-Test in der Schule war es dem Buben nämlich nicht gelungen, den Namen korrekt zu schreiben.

Van der Bellen war um keine Antwort verlegen und erklärten dem jungen Verfasser in einem Brief die Hintergründe seines Nachnamens. Seine Vorfahren seien vor mehr als 300 Jahren aus den Niederlanden eingewandert, wo der Name durchaus üblich sei.

"So nennen mich meine Freunde"

Zum Abschluss hatte der Präsident allerdings noch ein besonders Angebot an den kleinen Milo. "Wenn es dir zu kompliziert ist, dann schreib einfach Sascha. So nennen mich meine Freunde", beendet Van der Bellen sein Schreiben.

Der Briefverkehr landete auf Facebook und Instagram, wo er mehr als 50.000 Menschen zum Lächeln brachte. "Sascha ist so eine coole Socke. Und sehr nett obendrein", heißt es dort in einem Kommentar. "Bester Bundespräsident ever", zeigt sich ein anderer Facebook-Fan euphorisch.

"Thunderbellen" rockt

Dass nicht nur Milo Probleme mit dem Namen des Staatsoberhauptes hat, zeigt auch der Fall eines jungen Oberösterreichers. Gabriel aus Vorchdorf beantworte die Frage nach dem Namen des Bundespräsidenten im Sachunterrichtstest mit der klingenden Wortschöpfung "Thunderbellen". "Er hat den Sachunterrichtstest gerockt", stellte das Social-Media-Team des Präsidenten damals fest.