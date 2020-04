"Nageln Sie sich eine Topfengolatsche": Bäckerei-Chefin Felber wird zum Internet-Star

Die Bäckerei Felber hat die Notbremse gezogen. Das Video, in dem Geschäftsführerin Doris Felber mit großem Enthusiasmus Werbung für ihr Gebäck macht, wurde mittlerweile gelöscht. Sie sei persönlich "aufs Ärgste" beschimpft worden. Aus diesem Grund habe sich das Social-Media-Team entschieden, den Clip von Facebook zu entfernen. Dem Internet blieb das Video aber dennoch erhalten- und wurde zum Hit.

Dabei wollte Felber eigentlich nur auf die seit Dienstag wiedereröffneten Bäckereien in den Wiener Baumärkten aufmerksam machen und deren breites Sortiment vorstellen. Und ihre Begeisterung dafür kennt kaum Grenzen. So sollen sich Kunden in den Baumärkten "ein Weckerl nach dem anderen hineinhäckseln" , oder sich in der Pause vom Einkauf "eine Topfengolatsche nageln". Ein Mohnweckerl soll "zerissen", der Kürbiskernspitz "hineingeschraubt" werden.

Felber, die eigentlich Heimwerker ansprechen wollte, wird im Internet vor allem für ihre Authentizität gelobt. Die Geschäftsführerin nimmt es mit Humor- und kündigte Mittwochabend ein weiteres Video an.