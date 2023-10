Nadelöhr Tauernautobahn: B159 am Wochenende wieder gesperrt

Diese Orte werden durch den Ausweichverkehr mit massiven Staus belastet. Für das kommenden Wochenende wurde nun abermals ein Durchfahrtsverbot durch Anrainergemeinden im Tennengau entlang der Salzachtal Straße B159 verordnet. Das Verbot ist auch noch auf den Pongau ausgeweitet worden. Die Durchfahrtssperren am vergangenen Wochenende haben in den staugeplagten Gemeinden Kuchl und Golling zu einer Entlastung geführt, wie die Landeskorrespondenz am Donnerstag informierte. "Die Sperren werden dieses Wochenende daher auf den Pongau ausgeweitet, sie gelten an diesem Samstag sowie am Sonntag."

Durchfahrt nur für Ziel- und Quellverkehr

Durch die Verordnung soll der Transitverkehr auf der A10 bleiben und nicht die Orte entlang der Autobahn verstopfen, hieß es. Das Durchfahrtsverbot gilt in den Tennengauer Gemeinden Golling, Kuchl und diesmal auch in St. Koloman sowie in den Pongauer Gemeinden Werfen, Pfarrwerfen, Bischofshofen, Hüttau und Eben. Die Durchfahrt ist nur für den Ziel- und Quellverkehr erlaubt.

"Hart, aber absolut notwendig"

Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) bezeichnete die Durchfahrtssperren als eine "harte, aber absolut notwendige" Maßnahme. "Es geht hier um die Entlastung der Anrainer in den betroffenen Gemeinden. Die Tunnelbaustelle auf der A10 ist für die Kommunen im Tennengau und Pongau eine Belastung, deswegen setzen wir als Landesregierung diesen weiteren Schritt, um den Transitverkehr von den Ortszentren wegzubringen."

