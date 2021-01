Nachwuchs-Skifahrer kollidierte beim Training mit Skidoo

Wie die Polizei berichtete, hatte der 45-jährige Bergbahn-Mitarbeiter, der das Schneemobil lenkte, den jungen Skirennfahrer übersehen, der gerade den ausgeflaggten Kurs auf der Trainingspiste hinabfuhr.Weissensee. Die Trainer setzten die Rettungskette in Gang. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Jugendlichen an Ort und Stelle. Per Hubschrauber wurde der junge Sportler anschließend ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

