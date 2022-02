Nachwuchs bei den "Schmuggel"-Chamäleons in Schönbrunn

Unter den beschlagnahmten Tieren waren auch die stark gefährdeten Spitznasen-, Zweihorn- sowie Zwergchamäleons. Schönbrunn übernahm damals die Notversorgung der exotischen Tiere und brachte sie in speziellen Terrarien unter. "Chamäleons sind Einzelgänger und müssen daher auch einzeln gehalten und gefüttert werden, nur zur Paarung kommen sie zusammen. Die Pflege dieser anspruchsvollen Tiere ist für uns eine besondere Herausforderung, aber es zahlt sich aus", sagte Walter in einer Aussendung am Donnerstag.

Vor einem Jahr wurden einem Schmuggler rund 70 Chamäleons abgenommen. Bild: DANIEL ZUPANC (TIERGARTEN SCH…NBRUNN)

Bei den Nguru-Zwergchamäleons gab es beispielsweise im vergangenen Jahr sogar schon mehr als 80 Nachzuchten. Ausgewachsene Tiere sind nur knapp sechs Zentimeter groß - die winzigen Jungtiere messen gerade einmal einen Zentimeter plus einen halben Zentimeter Schwanz.

"Das Nguru-Zwergchamäleon wird außer bei uns nur in einem weiteren Zoo weltweit gezüchtet. Wir sind daher besonders stolz, dass die Arbeit unseres Spezialisten-Teams mit diesen Zuchterfolgen so schnell belohnt wurde", freute sich Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. "Wir hoffen, mit unseren Nachzuchten Reservepopulationen außerhalb des bedrohten natürlichen Lebensraumes aufbauen zu können, um damit der Ausrottung dieser Arten entgegenzuwirken." In der Wildbahn sind alle der geretteten Chamäleon-Arten aufgrund von Lebensraumzerstörung und Schmuggel gefährdet oder sogar von Ausrottung bedroht.