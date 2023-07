Nachbar soll zweijähriges Kind in Wien missbraucht haben

Der tatverdächtige Nachbar, ein 59-jähriger Österreicher, sei zu Besuch in der Wohnung der Mutter und des Kindes gewesen, berichtet die Polizei Wien. Während die Mutter in der Küche gekocht haben soll, soll der Tatverdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben. Nachdem die Mutter den Vorfall bemerkt hatte, soll sie gemeinsam mit dem Kind in einen Raum geflüchtet sein und die Polizei verständigt haben.

Die Wohnungstüre hatte sie aber noch geistesgegenwärtig verschlossen, um den Tatverdächtigen an einer möglichen Flucht zu hindern. Beamte der WEGA verschafften sich Zugang zu der Wohnung und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach einem Alkoholtest wies dieser einen Promillewert von 1,8 auf. Das Kleinkind wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in Begleitung der Mutter in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernimmt die weiteren Ermittlungen.

