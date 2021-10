Knapp ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien, bei dem am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen ermordet und 38 Personen verletzt worden waren, haben die Ermittler gestern eine vorläufige Bilanz gezogen. Demnach habe sich die "Einzeltätertheorie", wonach der 20-jährige Kujtim F. in der Tatnacht alleine schoss und tötete, bestätigt, so Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien und Chefermittler Michael Lohnegger.