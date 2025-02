Nach Villach-Anschlag: U-Haft über Attentäter verhängt

Der Angeklagte, der durch einen Verteidiger vertreten war, hat vor dem Richter zum Tatgeschehen keine Angaben gemacht, teilte das Landesgericht Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Die Entscheidung war nach dem Pflichtverhör durch den Haft- und Rechtsschutzrichter gefallen. Die Untersuchungshaft wurde wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes verhängt, als Haftgründe wurden "Flucht- und Tatbegehungsgefahr" genannt. Dieser rechtskräftige Beschluss hat vorerst eine Gültigkeit bis 5. März 2025. Innerhalb dieser Frist wird es eine Haftverhandlung geben, "in der über die allfällige Fortsetzung der Untersuchungshaft entschieden werden wird", so das Landesgericht.

Weitere Opfer stabil

Unterdessen hat sich der Zustand eines der Verletzten des Anschlags so weit gebessert, dass er auf die Normalstation verlegt werden konnte, teilte eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Kabeg am Mittwoch mit. Die zwei 15-jährigen Jugendlichen, die lebensgefährlich verletzt worden waren, befanden sich aber nach wie vor in stabilem Zustand auf der Intensivstation.

Mehr zum Thema Chronik Nach Villach-Anschlag: Mehr als 4.000 Menschen bei Gedenken VILLACH. Mehr als 4.000 Personen haben am Dienstagabend am Gedenken nach dem Terror-Anschlag in Villach teilgenommen. Nach Villach-Anschlag: Mehr als 4.000 Menschen bei Gedenken

Am Mittwochabend findet ein Trauermarsch mit Gottesdienst in Klagenfurt statt, mit dem die Landeshauptstadt ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringt. Ein gemeinsamer Trauermarsch startet um 18 Uhr am Domplatz, um 18.30 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche St. Egid die Messe mit Stadtpfarrer Gerhard Simonitti statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper