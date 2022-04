Nach Unfall: Olympiasieger verurteilt

Wegen eines tödlichen Unfalls ist der österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl am Freitag am Bezirksgericht Zell am See zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 36-Jährige war am 30. Juni 2021 bei Mittersill (Pinzgau) mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt. Dessen 70-jähriger Lenker starb, die 69-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt.

Karl waren fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen worden. Der gebürtige Niederösterreicher legt vor Gericht ein reumütiges Geständnis ab. "Es tut mir furchtbar leid, was passiert ist", sagt er. "Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Die Gedanken sind immer bei den Hinterbliebenen."

Überhöhte Geschwindigkeit

Am Unfalltag befand sich Karl, der in Osttirol lebt, auf dem Heimweg von einem Training. Der Staatsanwaltschaft Salzburg zufolge soll er bei einem Tempolimit von 80 km/h zu schnell durch eine Galerie gefahren sein. Bei der Ausfahrt war die Fahrbahn mit Hagel bedeckt. Karls Auto geriet ins Schleudern, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Wagen eines Ehepaares aus dem Pinzgau.

Dem Unfallsachverständigen Gerhard Kronreif zufolge dürfte Karl mit 100 bis 110 km/h unterwegs gewesen sein, bevor er zu bremsen versucht habe. Bei maximal 80 km/h Fahrgeschwindigkeit wäre der Unfall laut Kronreif zu verhindern gewesen.

Der Lenker des entgegenkommenden Wagens hätte den Unfall nicht verhindern können. Sie hätten sich gerade auf der Heimreise vom Urlaub befunden, schilderte die Ehefrau des Verstorbenen vor Gericht. Als plötzlich starker Hagel niederging, warteten sie diesen auf einem Parkplatz ab und fuhren dann mit rund 30 km/h hinter dem Wagen eines befreundeten Ehepaares weiter. Plötzlich sei ihnen aus der Galerie ein Auto entgegengekommen – dem befreundeten Lenker zufolge "mit ungeheurem Tempo".

Benjamin Karl gab vor Gericht zu, zu schnell gefahren zu sein. Als er den Gegenverkehr bemerkt habe, habe er aktiv gebremst und wollte sein Auto in die Böschung lenken. Doch der Audi ließ sich wegen der Hagelschicht nicht mehr manövrieren, sagte Karls Verteidiger Oscar Weiß.

Schmerzensgeld bezahlt

Für das Urteil mildernd wertete die Richterin Karls reumütiges Geständnis, seine Unbescholtenheit sowie die Tatsache, dass insgesamt 19.500 Euro Schmerzensgeld an die Witwe bezahlt wurden und dass der Sportler nach dem Unfall den Kontakt zur Familie des Opfers gesucht habe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.