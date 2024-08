Nach Unfall mit Straßenbahn: Siebenjähriger in Graz tot

Das Kind war am Abend des 7. August in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße nahe einer Haltestelle über die Gleise gelaufen und von einer Bim überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, ist der Bub am Freitag im LKH Graz gestorben.

Straßenbahn angehoben

Der Unfall war gegen 20.45 Uhr im Haltestellenbereich der Steyrergasse passiert. Nachdem eine Straßenbahngarnitur die Haltestelle stadtauswärts passierte, lief der siebenjährige Bub auf die Gleise. Er übersah dabei eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie 5. Trotz Notbremsung der Straßenbahn geriet der Bub unter die Garnitur. Die Berufsfeuerwehr Graz musste, um das Kind zu bergen, die Straßenbahn mit einem Bergekissen heben.

Einsatzkräfte der Rettung reanimierten den Siebenjährigen noch während seiner Einlieferung ins LKH Graz. Mehr als eine Woche hatten die Ärztinnen und Ärzte dann im Spital um das Leben des Kleinen vergeblich gekämpft.

