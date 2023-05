Nach Unfall mit Kinderwagen: Zwillingsmädchen starb in Klinik

Dies teilte die Polizei mit. Wie berichtet, hatte sich der abgestellte Kinderwagen selbstständig gemacht, nachdem die Mutter der beiden nur für wenige Sekunden zurück ins Haus gegangen war.

Die Babys wurden aus dem Kinderwagen in eine Wiese geschleudert. Die Mutter hatte die Kleinkinder zuvor gerade für einen Spaziergang vorbereitet und sie vor dem Haus in den Wagen gesetzt. Das andere Mädchen wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht so schwer wie ihre Schwester.

Mehr zum Thema Chronik Kinderwagen mit Zwillingen stürzte über Hang - beide Babys verletzt RAMSAU. In Ramsau im Tiroler Zillertal ist Freitagnachmittag ein Kinderwagen mit zwei Babys über einen steilen Hang gerollt. Kinderwagen mit Zwillingen stürzte über Hang - beide Babys verletzt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.