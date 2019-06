Nach Streit: Vier Schüler und ein Lehrer von HTL ausgeschlossen

Auslöser war ein Video, das Anfang Mai in den sozialen Medien kursierte: Die Aufnahmen zeigen, wie ein Schüler an einer HTL in Ottakring einen Lehrer offenbar provoziert und von diesem dann bespuckt wird. Eine handgreifliche Auseinandersetzung folgte.

Gestern präsentierte die Wiener Bildungsdirektion ihren Untersuchungsbericht. Mit dem Ergebnis: Vier von sechs Schülern, die auf dem Video zu sehen sind, sowie der Pädagoge müssen die Schule verlassen. Der Fall bringt auch Änderungen bei Lehrerverträgen.

Die mit Juristen, Schüler-, Lehrer- und Ministeriumsvertretern besetzte Kommission prüfte, wie die Auseinandersetzung in der HTL-Klasse derart eskalieren konnte. Bei vier Schülern lägen ausreichende Gründe vor, sie aus der Schule auszuschließen, weil von ihnen Gewalt gegenüber dem Lehrer und anderen Schülern ausgegangen sei, sagte der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Zwei weitere Schüler, die auf dem Video zu sehen sind, hätten sich danebenbenommen, von ihnen sei aber keine Gewalt ausgegangen. Die vier ausgeschlossenen Jugendlichen stehen nun im Maturajahr ohne Schulplatz da. Um ihnen nicht ihre berufliche Zukunft zu verbauen, soll die Bildungsdirektion nun individuelle Ausbildungsangebote entwickeln.

Ebenfalls die Schule verlassen wird der betroffene Lehrer, da "eine pädagogische Eignung für die Weiterverwendung nicht vorliegt", so Himmer. Der auf ein Jahr befristete Vertrag des Quereinsteigers wird, wie von der Schule schon vorher angekündigt, nicht verlängert. Mit dem Lehrer konnte keine direkte Befragung erfolgen. Er befindet sich laut Himmer noch im Krankenstand. Es habe eine schriftliche Beantwortung der Fragen durch einen Anwalt des Lehrers gegeben.

Keine Konsequenzen gibt es für den Direktor der HTL in Ottakring. Von ihm liegt laut Himmer eine "lückenlose Dokumentation" des Falls vor. Aus Sicht der Bildungsdirektion sei ihm kein Vorwurf zu machen. Er habe schon Anfang Oktober gemeldet, dass es problematische Situationen im Unterricht gab.

Himmer zieht auch weiterführende Lehren aus dem Fall. So soll künftig verpflichtend in den befristeten Dienstverträgen für Lehrer im ersten Jahr eine dreimonatige Probezeit festgeschrieben werden. Während dieser sollen die Lehrkräfte leicht kündbar sein.

Sie soll es schon ab dem kommenden Schuljahr geben. Außerdem soll in befristeten Dienstverträgen ausdrücklich eine Kündigungsmöglichkeit festgehalten werden, um in entsprechenden Fällen das Dienstverhältnis rasch beenden zu können.