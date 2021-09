Nach starkem Anstieg: Neue Regeln für Schulabmeldungen

In Oberösterreich ist dieser Trend noch ausgeprägter, hier stieg die Zahl der Abmeldungen von 299 auf 1329.

Im Bildungsministerium hat man auf diese Entwicklung nun mit strengeren Regeln für die Anmeldung zum häuslichen Unterricht reagiert. Neben einem (freiwilligen) Reflexionsgespräch am Ende des ersten Semesters sieht der neue Erlass vor, dass die Bildungsdirektionen die Prüfungskommission festlegen, bei der am Jahresende die Externistenprüfung abzulegen ist.

"Lernfortschritt der Kinder einschätzen"

Das Reflexionsgespräch ist vorerst freiwillig, für eine Verpflichtung wären gesetzliche Änderungen notwendig. Die zuständige Sektionschefin im Bildungsministerium, Doris Wagner, spricht von einer Serviceleistung, damit die Eltern den Lernfortschritt ihrer Kinder sehen und einschätzen können, wie weit diese im Vergleich zu einer normalen Klasse gekommen sind. Stattfinden soll das Reflexionsgespräch an jener Schule, an der das Kind grundsätzlich seine Schulpflicht zu erfüllen hätte, und zwar nicht in einer Prüfungssituation, sondern wie beim an Pflichtschulen etablierten Kind-Eltern-Lehrer-Gespräch.

Im Bildungsministerium wird außerdem noch die gesetzliche Verankerung weiterer Maßnahmen geprüft.