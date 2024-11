Nach sexuellen Übergriffen sucht Wiener Polizei Serientäter

Der Mann, der 30 bis 40 Jahre alt sein soll, schlug am 29. Jänner, 6. und 13. Februar zu. Den Opfern gelang jedes Mal die Flucht. Allerdings drohte der Täter in zwei Fällen auch mit einem Cuttermesser. Eine der Frauen erlitt sogar eine Schnittverletzung.

Frauen konnte sich losreißen

Der Mann war stets dunkel gekleidet und schlug in den Abendstunden zu. Er fiel über die Frauen im Alter von 25, 27 und 39 Jahren her, berührte sie im Intimbereich und zerrte sie vom Fußweg in einen uneinsehbaren Bereich. Dort versuchte er laut Polizei, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Allen dreien gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Die 25-Jährige erlitt durch das Cuttermesser die Schnittverletzung an der Hand.

Der Verdächtige ist vermutlich arabischer Herkunft. Er ist 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat schwarze Haare, einen dunklen Bart und dicke Augenbrauen.

