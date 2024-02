Nach schwerem Crash auf Wiener S2: Auch drittes Unfallopfer tot

Die Sprecherin des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Demnach soll am Freitag auch das Begräbnis des 16-Jährigen stattfinden, hieß es. Er war damals mit zwei Freunden in einem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Die drei Burschen befanden sich gerade vor der Tangentenauffahrt, als der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über das PS-starke Auto verlor und ins Schleudern geriet. Gegen 2.30 Uhr überschlug sich das Fahrzeug, prallte gegen eine Betonleitwand und fing Feuer.

Mehr zum Thema: Zwei Burschen starben nach Pkw-Brand auf S2 in Wien

Der 18-jährige Lenker und sein 16 Jahre alter Mitfahrer konnten zunächst mit Verbrennungen von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem in Flammen stehenden Auto gerettet werden. Für den 17 Jahre alten Burschen kam noch an Ort und Stelle jede Hilfe zu spät. Er wurde eingeklemmt und konnte nicht mehr rechtzeitig geborgen werden. Wenig später erlag auch der 17-Jährige in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei bekannt gab.

