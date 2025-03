Nach Schüssen auf Raser-Auto in Wien: Lenker bekannt, aber flüchtig

Ein Polizist konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wurde jedoch am Bein durch den losfahrenden Pkw gestreift.

Der Verdächtige "wurde aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit bereits ausgeforscht und durch die beteiligten Verkehrspolizisten eindeutig wiedererkannt", so Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Festnahmeanordnung verfügt.

Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt (LKA) Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, Gruppe Schwarz, dauern an, betonte der Sprecher. Der Lenker eines Mercedes war um 18.15 Uhr von anderen Verkehrsteilnehmern auf der Südosttangente (A23) wegen rücksichtsloser Fahrweise gemeldet worden. Im Bereich der Abfahrtsrampe auf die Ostautobahn (A4) konnten Polizisten den Mercedes überholen und durch Querstellen des Streifenwagens stoppen.

Zuletzt in ein Bürogebäude geflüchtet

Die Beamten stiegen aus, um die Kontrolle durchzuführen. Plötzlich beschleunigte der Pkw-Lenker erneut und fuhr direkt auf sie zu. Ein Polizist konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wurde jedoch am Bein durch den losfahrenden Pkw gestreift. Beide feuerten aus ihren Dienstwaffen insgesamt rund ein Dutzend Schüsse auf das davonrasende Auto ab und versuchten, die Reifen zu treffen. Das Auto wurde kurz darauf in der Modecenterstraße im Bezirk Landstraße entdeckt. Augenzeugen hatten den Lenker dort in einen Bürokomplex flüchten sehen. Seither ist er untergetaucht.

Mehr zum Thema Chronik Nicht einmal ein Dutzend Schüsse stoppte Raser in Wien WIEN. Der noch unbekannte Lenker eines Mercedes hat Montagabend einen Großeinsatz der Polizei in Wien ausgelöst. Nicht einmal ein Dutzend Schüsse stoppte Raser in Wien

Nicht jeder flüchtende Pkw-Lenker, der versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist ein "Amokfahrer", betonte Haßlinger zu diesbezüglichen Medienberichten. Bei dem Vorfall ginge es vor allem "um die Entziehung einer Anhaltung", wie am Vortag in der Polizeiaussendung beschrieben. Im Unterschied dazu war ebenfalls am Montag in der deutschen Stadt Mannheim in einer Fußgängerzone ein Autolenker absichtlich auf Menschen zugefahren und hatte zwei Personen getötet und elf verletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper