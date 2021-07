Nach Coronafall in Disko: Bis zu 1000 Kontaktpersonen

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet suchen die Behörden nach einem Coronafall nach Kontaktpersonen. Eine Person, die sich in der Nacht von 3. auf den 4. Juli - also wenige Tage nach den Discothekenöffnungen - im Almrausch in Lannach aufgehalten hat, wurde positiv getestet.

Konkret werden alle jene ohne Registrierung ersucht, sich zu melden. Die Behörden gehen von bis zu 1000 möglichen K1-Kontaktpersonen aus.