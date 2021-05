Nach neun mutmaßlichen Morden an Frauen tagt heute ein Sicherheitsgipfel

Die Serie von Frauenmorden begann heuer am 17. Jänner in Aschach an der Steyr. Ein Verwandter fand im Schlafzimmer die Leiche einer 72-jährigen Frau. Sie wies schwere Kopfverletzungen und etliche Stichwunden auf. Als Tatverdächtiger wurde ihr 74-jähriger Ehemann verhaftet. Er gestand, seine Gattin mit einem Hammer und einem Küchenmesser getötet zu haben.