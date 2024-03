Nach Messerattacke im Burgenland: 41-Jähriger geständig

Er bestritt jedoch, einen Tötungsvorsatz gehabt zu haben, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Montag. Auch die schwer verletzte 33-Jährige habe bereits befragt werden können. Sie habe von zahlreichen Streitigkeiten mit dem Mann berichtet.

Der ungarische Staatsbürger, gegen den wegen versuchten Mordes ermittelt wird, hatte seine Ex-Frau auf dem Parkplatz vor deren Wohnung mit einem Messer attackiert und sie im Bereich des Halses schwer verletzt. Die 33-Jährige konnte sich ins Haus retten, wo ein Nachbar den Notruf wählte. Der 41-Jährige flüchtete zunächst. Er wurde später verletzt in seiner Wohnung festgenommen und sitzt nun in Eisenstadt in Untersuchungshaft.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie im Burgenland beim Verein Lichtblick unter 02167/3338, beim Gewaltschutzzentrum Burgenland unter 03352/31420 oder beim Frauenhaus Burgenland unter 0509444000.)

