Nach Messerattacke auf Taxilenker in NÖ: Untersuchungshaft verhängt

Die Befristung läuft vorerst bis zum 28. September, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Donnerstag auf Anfrage mit. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes, schweren Raubes sowie Sachbeschädigung. Das 49-jährige Opfer erlitt mindestens 20 Einstiche.

Verübt worden war die Attacke am Montag in den frühen Morgenstunden am Ende einer Taxifahrt mit dem Ziel Breitenfurt. "Plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung" soll der 28-jährige Tschetschene laut Polizei auf den Lenker eingestochen haben. Der 49-Jährige wehrte sich und entriss dem Angreifer das Messer. Der Beschuldigte soll daraufhin aber eine weitere Stichwaffe gezückt und den Mann erneut verletzt haben - der Kampf hatte sich zwischenzeitlich vom Kfz hinaus verlagert.

Mehr zum Thema Chronik Taxifahrer in Niederösterreich mit Messer attackiert

Das Opfer schaffte es dann wieder in das Taxi und fuhr los, kam jedoch mit dem Auto rasch von der Straße ab. Nun war der Angreifer wieder im Spiel - er stach abermals auf den ohnehin schon schwer verletzten 49-Jährigen ein und besprühte ihn mit Pfefferspray. Dann kletterte der Beschuldigte in den Wagen und raubte den mit Lebensmitteln und Getränken gefüllten Rucksack des Taxilenkers.

Der 49-Jährige war zunächst in Lebensgefahr und wurde im UKH Meidling in Wien notoperiert. Mittlerweile ist der Mann aus dem Tiefschlaf erwacht. Der Gesundheitszustand wurde von der Polizei als stabil beschrieben. Der zum Raub geständige 28-Jährige wurde Mittwochfrüh nach mehrmaliger Fahndung festgenommen.

