Nach Lido Sounds: ÖBB wollen Konzept evaluieren

„Wir sind sehr froh, dass viele Besucherinnen und Besucher zur An- und Abreise die Bahn nutzten. Um alle sicher an ihr Ziel zu bringen, waren zusätzlich zu den regulären Verbindungen auch Sonderzüge im Einsatz", so Klaus Baumgartner, ÖBB-Pressesprecher für Oberösterreich und Salzburg. "Manche Reisenden wurden vor Ort vom regulären Zug in einen Sonderzug umgeleitet, um die Auslastung gut zu verteilen."

Grundsätzlich sei der Veranstalter zuständig, die Sonderzüge zu bestellen, die die ÖBB dann zur Verfügung stellen würden. Fünf waren im Nahverkehr eingesetzt (Richtung Steyr/Garsten, Summerau, Neuhausen-Niederwaldkirchen, Vöcklabruck und Kirchdorf), drei im Fernverkehr (Wien, Salzburg).

Man wolle jedenfalls gemeinsam mit dem Veranstalter das Konzept evaluieren und mögliche Verbesserungen für das nächste Jahr erarbeiten, so Baumgartner.

