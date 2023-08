Nach kuriosem Überfall auf Trafik: Täter gefasst

Ein 35-jähriger Verdächtiger aus dem Bezirk Weiz soll insgesamt sieben bewaffnete Überfälle mit einer täuschend ähnlichen Spielzeugwaffe durchgeführt haben. Der Mann wurde nach intensiven Ermittlungen der Landeskriminalämter Burgenland und Steiermark festgenommen und ist geständig, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.

Sieben Überfälle

Dem Tatverdächtigen werden sieben Raubüberfälle im Zeitraum zwischen 18. März (Oberwart) und 10. August (Kemeten und Graz-Andritz) zugeordnet: Fünf davon ereigneten sich in der Steiermark, zwei weitere wurden im Burgenland begangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei fahndete mit Bildern und auch dem Video einer Überwachungskamera aus dem missglückten Trafik-Raub im Grazer Bezirk Mariatrost vom 9. August. Damals scheiterte der Überfall kurz vor Geschäftsschluss am Inhaber und Mitarbeitern, die sich weigerten, ihm Geld zu geben. Der Räuber flüchtete vorerst unerkannt und ohne Beute. Aus dem daraufhin von der Polizei veröffentlichten Video, das schnell viral ging, ergab sich ein anonymer Hinweis, der letztlich zu dem 35-Jährigen führte.

Beute schon verprasst

Der Mann wurde mit Unterstützung von Beamten des Einsatzkommandos Cobra-Süd/DSE bereits am Montag festgenommen. Bei der Vernehmung war er laut Polizei umfassend geständig. Als Motiv gab er finanzielle Schwierigkeiten an, die gesamte Beute habe er jedoch inzwischen schon wieder verbraucht.

Der Steirer ist vorerst in der Justizanstalt Graz in Haft, soll aber in der Folge nach Eisenstadt überstellt werden, da die Raubserie im März 2023 ihren Ausgang im Burgenland genommen hatte, sagte Polizeisprecher Markus Lamb.

