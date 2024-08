Nach Konzertabsage: Nur theoretischer Anspruch auf Schadensersatz

Die Koffer waren gepackt, die Freundschaftsarmbänder gebastelt und das Ticket am Handy abrufbereit, bis am Mittwochabend die Nachricht kam: „Alle Taylor-Swift-Konzerte in Wien werden wegen einer Terrorwarnung abgesagt.“ Enttäuschte „Swifties“ bekommen zwar garantiert die Tickets vom Veranstalter Barracuda Music rückerstattet, bleiben aber auf vielen Begleitkosten - wie für Nächtigung und Anreise - sitzen.

„Rein theoretisch könnten die „Swifties“ die mutmaßlichen Täter und Schädiger wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung auf Schadenersatz klagen“, sagt Andreas Riedler, Professor für Zivilrecht an der JKU. Die Durchsetzung der Ansprüche sei aber sowohl rechtlich schwierig als auch vor allem faktisch vermutlich aussichtslos, da bei den Schädigern wohl kaum ausreichendes Vermögen für die Befriedigung von rund 170.000 Schadenersatzansprüchen der Fans vorhanden sein wird.

Alexander Riedler, Professor für Zivil- und Versicherungsrecht an der JKU Bild: PAUL HAMM

Schäden für den Veranstalter

Auch der Veranstalter Barracuda Music könnte sich an den Verdächtigen "schadlos halten", also ebenfalls Schadensersatz fordern, sagt Riedler. Neben den Rückvergütung der Tickets an die Fans, kommen noch Entschädigungen für das Konzertpersonal sowie der Auf- und Abbau der Bühnen hinzu. Nicht zu vergessen die Künstlergage, die bei einem Star wie Taylor Swift wohl in die Millionen geht. Wie bei den Ansprüchen der 170.000 Fans werde eine tatsächliche Rückzahlung hier ebenfalls am fehlenden Vermögen der mutmaßlichen Täter scheitern, sagt der Jurist.

Mehr zum Thema: Weitere Festnahme nach Anschlagsplänen auf Swift-Konzert

Wie hoch der Schaden ist, konnte und wollte Ewald Tatar, Chef von Barracuda Music, am Donnerstag noch nicht beziffern. "Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen, wir müssen die Lage erst evaluieren." Konkrete Zahlen zu nennen, "wäre voreilig und unseriös". Dem schließt sich sein Kollege Richard Hörmann, der einer der zwei weiteren Geschäftsführer ist, am Freitag an.

Die finanziellen Einbußen seien jedoch "das geringste Problem", sagt Hörmann auf OÖN-Anfrage. "Hauptsache das Publikum ist sicher und Taylor ist sicher." Er hätte sie aber schon auch gerne gesehen, ergänzt der Geschäftsführer.

Frage der Versicherung

Inwiefern die Versicherungen der Veranstalter in konkreten Fall greifen, ist noch unklar. Laut Riedler gibt es keine Pflichtversicherung für Veranstaltungsabsagen und auch keine Standardverträge für solche Megakonzerte, sodass eine Deckung von den Einzelverträge abhängig sei. "Ob schon bloß durch die von der Polizei angekündigte "abstrakte Gefahrenlage" Deckungspflicht der Versicherung greift, ist vom konkreten Vertragswortlaut und der Frage abhängig, ob schon die bloße Vermutung eines Terroraktes ausreicht", sagt der Jurist.

"Soweit ich weiß, wurde bisher noch nie ein Konzert in Österreich wegen Terrorgefahr abgesagt. Es ist also eine ganz neue Situation", sagt Hörmann. Es ist ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren, da auch das Management von Taylor Swift in die Entscheidung zur Absage eingebunden war, wie Tatar am Donnerstag sagte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer