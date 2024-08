Nach Konzertabsage: Fans trösten sich mit Treffen unter "Swift-Baum"

Taylor Swift-Fans hängen ihre Armbänder an einen Baum in der Corneliusgasse (6. Bezirk).

Das Lied mit dem Titel "Cornelia Street" aus dem Album "Lover" ist der Grund, warum die Taylor Swift-Fans die Corneliusgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk ausgesucht haben, um sich trotz der Konzertabsagen mit anderen "Swifties" zu treffen. Die Gemeinschaft hält zusammen, und man hängt Armbänder auf die Äste eines kleinen Baums und tröstet sich gegenseitig.

"Es ist ein Albtraum, aber es ist nett zu sehen, dass die Community hier zusammenkommt", sagt die 29-jährige Azura. Sie reiste gestern Abend alleine von Rom nach Wien, erst als sie aus dem Flugzeug stieg, sah sie die Nachricht. Doch die Italienerin ist bei weitem nicht die Einzige, die umsonst aus dem Ausland angereist ist.

Fans tauschen unter dem Baum in der Corneliusgasse Armbänder aus. Bild: EVA MANHART (APA)

Weit angereiste, enttäuschte Fans

Mit Tränen in den Augen erzählt eine 29-jährige Kalifornierin: "Es war ein lebenslanger Traum, sie zu sehen." Nachdem sie gestern mit ihrem Ehemann in Wien ankam, brauchte sie einige Zeit, bis sie die Nachricht wirklich realisieren konnte. "Ich glaubte zuerst, dass es ein gemeiner Scherz ist. Erst nach 30, 40 Minuten realisierte ich, dass es wahr ist und fing zu weinen an." Vorerst ungetragen bleibt nun ihr eigens für das Konzert gebastelte Rock, drei Monate lang brauchte sie, um diesen mit allen Swift-Alben zu verzieren.

Einen etwas weniger langen Anreiseweg hatten die Grazerinnen Jasmin und Michaela. Beide sind wütend und traurig über die Absage: "Man steht vor dem offenen Koffer im Hotelzimmer, wo alles drinnen liegt: die Tasche, das Outfit, die fertigen Armbänder. Und dann erfährt man, dass es nix wird", sagt die 20-jährige Michaela. Auf die Frage, warum sie in die Corneliusgasse gekommen sind, erklärt Jasim: "Vielleicht um einen kleinen Abschluss zu finden, bevor wir morgen wieder nach Graz fahren. Wenigsten können wir noch ein bisschen mit Leuten reden, denen es gleich geht." Anschließend wenden sich die beiden wieder den anderen "Swifties" zu, tauschen ihre Armbänder und spenden sich gegenseitig Trost.

