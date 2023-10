Nach Hundeattacke in Wilfleinsdorf: Frau (52) starb im Spital

Polizeisprecher Stefan Loidl bestätigte am Mittwochnachmittag entsprechende Medienberichte. Eine Obduktion sei angeordnet worden. Ein Rottweiler hatte die Frau am 26. Juli attackiert. Die 52-Jährige und ihre beiden Enkel wurden verletzt.

Der Hund soll laut Polizei aus einem Garten auf die Straße gelaufen sein, das Trio angegriffen und mehrfach gebissen haben. Die Großmutter und der zweijährige Enkel wurden in Krankenhäuser geflogen, eine Siebenjährige wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Frau starb dem Polizeisprecher zufolge am 6. Oktober. Sie ist damit das zweite Todesopfer nach einer Hundeattacke binnen kurzer Zeit in Österreich. In Naarn im Bezirk Perg war eine Joggerin am 2. Oktober von einem American Staffordshire Terrier angegriffen und derart schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort verstarb.

