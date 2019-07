Nach Hochwasser in Rußbach: Soforthilfe der Caritas für Betroffene

Erwachsene Bewohner von Haushalten, die von der Überschwemmung betroffen sind, erhalten jeweils 200 Euro, Kinder jeweils 100 Euro in bar, wie die Caritas am Mittwoch in einer Aussendung informierte. Die Auszahlung der Soforthilfe an jene Gemeindebürger, die einen Schaden an Wohnräumen oder alltagswichtiger Infrastruktur glaubhaft machen können, erfolgt am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr im Gemeindeamt Rußbach. "Die Soforthilfe der Caritas speist sich aus Spenden", erklärte Caritasdirektor Johannes Dines. Deshalb bitte die Caritas die Bevölkerung um finanzielle Unterstützung.

Das Hochwasser kam am Montag in den frühen Morgenstunden. Das Ortszentrum von Rußbach stand teilweise unter Wasser, zwei Brücken auf der Pass Gschütt Straße wurden schwer beschädigt beziehungsweise weggerissen, sodass die Verkehrsverbindung nach Abtenau weiterhin gesperrt bleiben muss. Das Lammertal war von den massiven Regenfällen besonders stark betroffen.

Das Land Salzburg wird über den Katastrophenfonds sofort Geld für die dringendsten Maßnahmen zur Verfügung stellen, hatte der ressortzuständige Landesrat Josef Schwaiger am Dienstag mitgeteilt. Für Anträge von Privatpersonen sei die Gemeinde erster Ansprechpartner. Für die Räumung der Geschiebesperren seien 70.000 Euro bereitgestellt worden. Außerdem gebe es zusätzliches Geld für die dringendsten Arbeiten an weiteren Bächen in Rußbach, Abtenau und Scheffau.

Heer hilft beim Brückenbau

Das Bundesheer hat bereits damit begonnen, die weggerissene Brücke bei Rußbach an der Pass-Gschütt-Straße (B166) provisorisch zu ersetzen. 60 Soldaten des Pionierbataillons 2 aus der Schwarzenberg-Kaserne beteiligen sich an dem Assistenzeinsatz. Bereits gestern seien 100 Meter Faltstraße verlegt worden, um die unterspülte Straße für schwere Fahrzeuge und Baumaschinen befahrbar zu machen, teilte das Militärkommando Salzburg mit.

Heute, Mittwoch, erfolgte die Vorbereitung der Baustelle und die Anlieferung der Brückenteile sowie der Pionierfahrzeuge und des Gerätes für den Bau der Behelfsbrücke. Diese soll laut Militärkommando bis Mittwoch, 7. August, fertiggestellt und einspurig befahrbar sein. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Tragfähigkeit ist von Statikern des Landes Salzburg mit rund 38 Tonnen beziffert worden.

Caritas Spendenkonto Kennwort: "Hochwasser Rußbach", Raiffeisenverband Sbg: IBAN AT11 3500 0000 0004 1533. BIC RVSAAT2S)