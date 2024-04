Nach heftigem Streit mit Ehefrau: Burgenländischer Bürgermeister tritt zurück

Der ÖVP-Mandatar soll sich gegenüber seiner Ehefrau aggressiv verhalten haben, woraufhin es einen Polizeieinsatz gab. Zwischen dem Gemeindepolitiker und seiner Frau war es bei einer Osterveranstaltung in der Ortschaft in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit gekommen. Andere Gäste sollen dann befürchtet haben, dass der Mann auf seine Gattin einschlägt. Zugeschlagen habe der Bürgermeister nicht, sich jedoch aggressiv verhalten. Die verständigte Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann aus.

Landesparteiobmann Christian Sagartz erklärte in einem Statement: "Gewalt an Frauen ist nicht tolerierbar. Da gibt es nichts schön zu reden. Der Bürgermeister hat nun die Konsequenzen gezogen."

In der Gemeinde muss nun ein neuer Ortschef gewählt werden. Nach der schriftlichen Verzichtserklärung durch den Bürgermeister an seinen Vize habe in weiterer Folge die Landesregierung binnen sechs Wochen die Neuwahl mittels Verordnung auszuschreiben. Zwischen Stichtag und Wahltag müssen mindestens zwölf Wochen liegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.