Nach einem Tag von Angehörigen gefunden: Steirer starb bei Traktorunfall

Diese wollten den Mann besuchen und fanden ihn tot bei einem Hang auf seinem Grundstück. Er war den Spuren zufolge bereits am Samstag mit seiner Maschine abgerutscht und hatte sich offensichtlich mehrfach überschlagen. Erst nach rund 50 Metern kam der Traktor zum Stillstand, so die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Der Unfall war bereits am Samstagnachmittag in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) passiert. Der 66-Jährige hatte allein mit dem Traktor Holzarbeiten auf seinem Anwesen durchgeführt, als er auf dem Hangstück in Schräglage geriet. Nach dem mehrfachen Überschlag blieb die Zugmaschine auf einem flacheren Wiesenstück liegen - der Lenker wenige Meter daneben. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Als die Angehörigen ihn am nächsten Tag entdeckten, gab es keine Rettung mehr für ihn.

