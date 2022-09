Nach Einbruch bei Juwelier: Einer der Täter gefasst

Zwei Zeugen verfolgten die Täter, die jedoch flüchten konnten. Einer von ihnen soll auf der Flucht in die Drau gesprungen sein. Ein Teil der Beute wurde in einem Plastiksack zurückgelassen. Am Sonntag konnte einer der Täter, ein 36-jähriger Rumäne, festgenommen werden. Laut Polizei wurde dabei ein weiterer Teil des Diebesguts sichergestellt. Nach dem Komplizen wird derzeit noch gefahndet.